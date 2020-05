Mieten treiben die Inflation auch im August an

Großbritannien

Bulgarien

Spanien

Der vonEurostat nach einheitlichen EU-Richtlinien errechnete harmonisierte Index (HVPI) fiel mit 1,5 Prozent etwas niedriger aus. Damit istÖsterreich aber gemeinsam mitmit großem Abstand Spitzenreiter bei der Inflation, die im EU-Durchschnitt nur 0,5 Prozent ausmachte. Verantwortlich für die niedrige Inflation in der EU sind Preisrückgänge in etlichen Staaten der Union, insanken die Preise mit einem Minus von einem Prozent am stärksten, ingingen sie um 0,5 Prozent zurück.

Noch deutlich höher als die allgemeine Teuerung fielen in Österreich die Preissteigerungen für den täglichen Einkauf aus. Dieser „Mikrowarenkorb“ kostete um 2,4 Prozent mehr. Im Juli waren es allerdings noch 3,3 Prozent gewesen.

Die Arbeiterkammer fordert neuerlich eine rasche Reform des Mietrechts. Seit 2005 seien die Mieten regelmäßig doppelt so stark wie die Einkommen und die allgemeine Inflation gestiegen.