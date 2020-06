Die größten Übernahmen der vergangenen Jahre in Österreich

Für knapp eine Milliarde Euro (980 Mio. Euro) kauft der niederländische Chemiekonzern Royal DSM die Erber Group mit Sitz in Getzersdorf (NÖ), wie heute, Freitag, bekannt wurde. Geht die Übernahme des Tierfuttermittel-Spezialisten auch bei den Regulatoren durch, reiht sie sich in die Liste der größten Zukäufe ausländischer Konzerne in Österreich der vergangenen Jahre ein.