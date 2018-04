Autonomes Fahren: Was LG mit der Wieselburger ZKW vor hat

Für die 3450 Mitarbeiter an den beiden ZKW-Standorten in Wieselburg und Wiener Neustadt gibt es für die nächsten fünf Jahre eine Standort- und damit Jobgarantie. Dem jetzigen Eigentümer Mommert sei das Verständnis für die österreichischen Standorte besonders wichtig gewesen, begründete Jin-Yong Kim, Vizepräsident von LG Electronics, die ungewöhnlich lange Standortgarantie. Und fügte hinzu: „LG steht für Harmonie, Tradition und örtliche Gemeinschaft, so don’t worry“. Sowohl die Marke ZKW als auch das aktuelle Management und die „Arbeitsplatzkultur“ im Unternehmen bleiben. Unklar ist noch, wo künftig die Forschung & Entwicklung maßgeblich stattfinden soll. Details über eine Konzentration der Forschung etwa in Niederösterreich sollen in den nächsten Wochen besprochen werden.