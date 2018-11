GE Jenbacher heißt ab sofort Innio

Nach den Worten von Vorstandschef Carlos Lange entsteht das "jüngste Energieunternehmen der Welt mit 80 Jahren Erfahrung": GE Jenbacher, die Tiroler Tochter des US-Industriegiganten General Electric ( GE) fusioniert mit der GE-Tochter Waukesha zur neuen Marke " Innio". Damit schließt der neue Eigentümer, der Investmentfonds Advent International, den im Juni fixierten Kauf der Distributed-Power-Sparte von GE ab. 2,6 Mrd. Euro blätterte der US-Fonds dafür hin.

Dachmarke

Die Dachmarke " Innio" werde künftig als Plattform dienen, um die zwei starken Produktmarken Jenbacher und Waukesha mit Hilfe digitaler Lösungen miteinander zu verbinden, erläuterte Lange am Dienstag. Das gemeinsame Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter, davon 1600 in Tirol. Die Unternehmenszentrale ist in Jenbach, weitere Hauptbetriebsstätten liegen in Waukesha ( Wisconsin, USA) und Welland ( Ontario/ Kanada). Die Hauptmärkte sind Deutschland und die USA.