Milliardendeal in Tierfutterbranche: Niederländer übernehmen heimische Erber Group

Royal DSM, ein forschungsorientiertes Unternehmen im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich sowie Nachhaltigkeit, übernimmt die heimische Erber-Gruppe. Der Kaufpreis beträgt 980 Millionen Euro.

Die Übernahme, die einer regulatorischen Zustimmung bedarf, soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Die Finanzierung erfolgt über einen bereits genehmigten Brückenkredit.

Erber ist eine weltweit tätige Firmengruppe im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit, mit Schwerpunkten auf natürlichen Futteradditiven, Futter- und Lebensmittelanalytik sowie Pflanzenschutz mit Sitz in Getzersdorf/Niederösterreich. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von mehr als 340 Millionen Euro.

Familienbetrieb

Das Unternehmen wurde 1983 als „Erber KG“ von Erich und Margarete Erber in Pottenbrunn/Niederösterreich gegründet, wurde später in Biomin umbenannt und ist bis heute in Familienhand.

Erich Erber, der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende der Erber Gruppe, die mit Vertriebspartnern in mehr als 130 Ländern vertreten ist, ortete in Royal DSM "das perfekte neue Zuhause für unsere Unternehmen" sowie gemeinsame Werte im Sinne einer "nachhaltigen Verantwortung". Biomin und Romer Labs könnten im Umfeld von DSM "ihre Leistungsfähigkeit weiter steigern".

Royal DSM ist ein weltweit tätiges, zweckgeleitetes, forschungsorientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit tätig ist. DSM und seine verbundenen Unternehmen erzielen mit rund 23.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und ist an der Euronext Amsterdam notiert.