Die fünf dringlichsten Maßnahmen zur Reform der Lehre

International ein Vorzeigemodell, im Inland in der Krise: Das österreichische Lehrlingssystem muss schleunigst reformiert werden. Die politisch heikle Bleibedebatte um jugendliche Asylwerber ist da nur ein Nebenschauplatz, wenn auch ein heiß diskutierter. Die Zahl der Lehrlinge sinkt seit Jahren, jene der Lehrbetriebe ebenfalls (siehe Grafik unten). Zwar gibt es heuer konjunkturbedingt wieder mehr Lehranfänger, für eine Trendwende muss aber kräftig nachgeholfen werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck lädt im Herbst die Sozialpartner zu einem Fachkräftegipfel, um die Probleme anzupacken. Der KURIER fasst die wichtigsten Maßnahmen zusammen:

1. Bessere Vermittlung

Der Lehrlingsmangel ist im Westen und Oberösterreich besonders ausgeprägt, während es in Wien einen Lehrlingsüberhang gibt. Die Vermittlung aus Wien hinaus ist bei Minderjährigen zwar schwierig, aber auch bei den Älteren funktioniert sie aus vielen Gründen nicht. Hier müssen neue Lösungen her, etwa zusätzliche finanzielle Anreize. Das Wirtschaftsministerium will zudem 3000 der derzeit 8600 Asylberechtigten unter 25 Jahren für die Lehre gewinnen. Das kostet Geld, denn ohne entsprechende Qualifizierung wird es nicht gehen.

8000 Jugendliche befinden sich in der überbetrieblichen Lehre (ÜBA), weil sie für die betriebliche meist nicht entsprechend qualifiziert sind. Die Regierung nimmt die Lehrwerkstätten jetzt in die Pflicht, schneller in Betriebe zu vermitteln. Um Wechselanreize zu schaffen, wurde die Lehrlingsentschädigung für über 18-Jährige in der ÜBA gekürzt. „Hier müssen alle stärker als bisher aktiv werden“, sagt Schramböck. Ein Weg wären mehr Lehrlingscastings.