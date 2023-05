Die bitteren Gründe, warum der Goldpreis weiter steigen wird

Rohstoffe werden im weltweiten Handel in Dollar abgerechnet. So auch Gold. Der Dollarkurs hat im Vorjahr zu den meisten anderen Währungen deutlich zugelegt. Das hatte für Goldbesitzer aus anderen Währungsräumen einen angenehmen Effekt: Ihr Bestand an Gold legte an Wert deutlich mehr zu, als dies bei US-Amerikanern der Fall war. Bei diesen blieb der Wert des Edelmetalls mehr oder weniger gleich. In Euro gerechnet war es aber ein Plus von sechs Prozent, beim japanischen Yen sogar 14 Prozent. Dies hatte zur Folge, dass der Kurs alte Höchstmarken geknackt hat. Nur eben nicht im US-Dollar.

Doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. „Wir haben schon mit einem neuen Alltime-High geflirtet“, sagt Mark Valek, Experte beider auf Edelmetalle spezialisierten Vermögensverwaltung Incrementum. Vor Kurzem notierte Gold bei rund 2.045 Dollar. Das Allzeithoch liegt bei 2.075 Dollar (vom August 2020).