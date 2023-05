Goldpreis knapp unter Rekordhoch

Der Goldpreis ist nach geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed stark gestiegen und hat knapp ein Rekordhoch verpasst.

In der Nacht zum Donnerstag zog der Preis fĂŒr eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bis auf 2.062,99 US-Dollar (1.868,14 Euro) an.

Das waren um 40 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Preis seit MÀrz 2022, als es infolge des Kriegs in der Ukraine zu einem starken Preissprung kam.

