Deutsche Lokführer streiken: ÖBB empfiehlt Reisen zu verschieben

Und täglich grüßt das Murmeltier, in Deutschland streiken die Lokführer. Der Bahnverkehr wird also zumindest teilweise lahmgelegt, diesmal sogar eine Woche lang. Das wirkt sich auch auf den Verkehr in Österreich aus.

"Wir ersuchen Sie daher, nicht dringende Reisen auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt zu verschieben", heißt es auf der Website der ÖBB. Das gelte für Verbindungen von und nach Deutschland. Konkret welche Züge ausfallen, wisse man noch nicht. Tickets, die vor Montag 22.1. gekauft wurden, können zurückgegeben oder bis spätestens 5.2. genutzt werden.