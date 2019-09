Deutscher Kamerahersteller Leica baut 80 Stellen ab

Leica reagiert mit einem Stellenabbau auf die Umbrüche in der Fotoindustrie. Der Kamerahersteller streiche rund 80 Arbeitsplätze am Hauptsitz im hessischen Wetzlar, teilte Leica am Freitag mit. Mit dem Vorstand sei ein Paket vereinbart worden, das betriebsbedingte Kündigungen vermeiden solle, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Edgar Zimmermann in einer Mitteilung.

Leica mit 1.800 Beschäftigten weltweit stehe nach dem Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie Anfang des Jahrtausends vor der zweiten digitalen Revolution in der Kamera- und Optikindustrie, sagte Unternehmenschef Matthias Harsch. So werde die Fotografie maßgeblich durch neue Methoden der Bildgewinnung wie Computational Imaging beeinflusst. Leica baue nun ein Kompetenzzentrum für Computational Imaging im Silicon Valley.