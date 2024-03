Deutsche Verbraucherzentrale erwägt Klage gegen chinesische Billig-App Temu

In Deutschland prüfen die offiziellen Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale rechtliche Schritte gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu. Die Firma sei wegen mehrerer Verstöße abgemahnt worden, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag in Berlin mit. Die Plattform verunsichere und übervorteile Verbraucher und Verbraucherinnen mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs.