Wegen Temu & Shein: Onlinehandel klagt über bisher "schwierigstes" Jahr

Infolge der hohen Inflation hat der heimische Handel 2023 ein reales Umsatzminus von 5,5 Prozent verzeichnet. Besonders schlecht ging es laut Handelsverband dem Onlinehandel (minus 8,6 Prozent), der Modebranche (minus 8 Prozent), den Elektro- und Elektronikhändlern (minus 7,8 Prozent) sowie den Uhren- und Schmuckverkäufern (minus 4 Prozent). Auch Fachkräfte fehlen - im Einzelhandel seien 11.600 Stellen offen, im Gesamthandel 16.200, immerhin um 3.800 weniger als im Vorjahr.

Im abgelaufenen Jahr erwirtschafteten Österreichs Einzelhändler einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro - gegenüber dem Jahr davor war das ein inflationsbereinigter Rückgang von 3,6 Prozent, inklusive Großhandel und Kfz-Handel ein Minus von 5,5 Prozent, wie der Verband unter Verweis auf eine Erhebung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) detaillierte.

Der Einzelhandel hatte wegen der hohen Inflation auch schon 2022 ein reales Umsatzminus hinnehmen müssen. Ohne Kfz- und Großhandel waren die Verkaufserlöse 2022 in den heimischen Geschäften real um 0,7 Prozent auf 72,7 Mrd. Euro zurückgegangen, bei einem nominellen Plus von 6,8 Prozent. Die Inflation zehrt also schon seit längerem die Einnahmen der Händler auf.