Temu gegen Shein: Chinesische Billigmode-Anbieter liegen im Clinch

Shein: Haltlose Anschuldigung

Shein stellt das in Abrede und spricht von "haltlosen Anschuldigungen" gegen die man sich wehren werde. Der Großteil der Zulieferer der beiden Plattformen ist in China beheimatet. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Shein und Temu in die Haare geraten. Erst im Oktober zog Shein eine Klage gegen Temu ohne Angaben von Gründen zurück.

➤ Mehr lesen: Fast-fashion-Gigant Shein will an die US-Börse

Darin warf der Fast-Fashion-Anbieter dem Konkurrenten unter anderem vor, Social-Media-Influencer dafür bezahlt zu haben, abfällige Bemerkungen über ihn zu machen. Das im chineischen Nanking gestartete Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen kolportierten Umsatz von 22 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, hatte zuletzt einen vertraulichen Börsengang an der Wall Street beantragt.

Shein steht seit Längerem wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik, die Rede ist von möglicher Zwangsarbeit in der Lieferkette. Umweltschutzorganisationen haben auch Spuren von gefährlichen Chemikalien in Textilien gefunden, die auf der Plattform verkauft wurden.

➤ Mehr lesen: Greenpeace warnt vor Chemikalien in "Shein"-Textilien

Handelsverband fordert schärfere Regularien

Auch dem Wirtschaftskammer und dem Handelsverband sind die chinesischen Billigmode-Anbieter ein Dorn im Auge. In Aussendungen von vergangener Woche werden ungleiche Wettbewerbsbedingungen beklagt.

Während sich heimische Händler an eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen halten müssten, sei die Einhaltung von gesetzlichen Verpflichtungen, sichere Produkte und Verbraucherschutz bei den asiatischen Anbietern zum überwiegenden Teil Fehlanzeige, heißt es. Der Handelsverband fordert verschärfte Regularien und das Schließen von Steuerschlupflöchern für die chinesischen Händler.