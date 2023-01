Deutsche Firmen berufen mehr Frauen in Vorstände

Die deutsche Regierung hatte nach jahrelangen Debatten 2021 eine Frauenquote für die Vorstände bestimmter Unternehmen auf den Weg gebracht. Börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen müssen mindestens eine Frau im Vorstand haben, wenn dieser mehr als drei Mitglieder hat.

Frauen in Vorständen wesentlich seltener

Das DIW und die Freie Universität Berlin haben verschiedene Firmentypen untersucht. Die Frauenanteile in den Spitzengremien liegen demnach je nach Unternehmensgruppe auf unterschiedlichen Niveaus. Das generelle Bild sei jedoch relativ vergleichbar. "In Vorständen sind Frauen deutlich seltener vertreten als in Aufsichtsräten und die Anstiege waren in beiden Gremien im vergangenen Jahr eher mau", hieß es.

Mit größeren Steigerungen voran gingen jedoch die DAX-40-Unternehmen (erstmals mehr als 20 Prozent Frauen im Vorstand) und die Unternehmen mit Bundesbeteiligung (erstmals mehr als 30 Prozent Frauen im Vorstand). Die DAX-Firmen stünden im Fokus der Öffentlichkeit und an die Bundesunternehmen würden generell höhere Erwartungen gestellt, erklärte DIW-Fachfrau Virginia Sondergeld.