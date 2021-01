Deutsche Bank will sich vom Kunden Donald Trump verabschieden

Seit Ende der 1990er-Jahre sollen Trump und seine unzähligen Firmen mehr als zwei Milliarden Dollar an Krediten aufgenommen haben. Trumps Firmengruppe soll zwar durch die Corona-Krise deutliche Umsatzeinbußen verbuchen, aber laut Beobachtern die Zinsen für die Kredite pünktlich zahlen.

Doch die Deutsche Bank soll am Kunden Trump nicht wirklich hängen. Im Gegenteil: Sie könnte das Kreditportfolio Trump verkaufen oder die Firmengruppe Trumps zu einer Umschuldung bei anderen Banken bewegen. Das wird nicht einfach werden. Zwar ist Trump laut Forbes-Liste mit 4,5 Milliarden Dollar Vermögen die Nummer 121 unter den reichen US-Amerikanern, doch dieses Vermögen besteht zum Teil nur auf dem Papier oder ist als Besicherung für Darlehen verpfändet.

Trump hat in den vergangenen Jahrzehnten viel verbrannte Erde hinterlassen. In den Jahren 1992 bis 2014 finden sich im US-Gerichtsregister 89 Einträge zu Insolvenzverfahren von Trump-Firmen. So ging seine Airlines pleite und vier Insolvenzen betrafen seine Casinos in Atlantic City. Nur mit seiner Realityshow „The Apprentice“ und einzelnen Immobilienprojekten soll Trump laut Spiegel erfolgreich gewesen sein.

Was die Ermittlungen betrifft, wird eine für Trump sehr gefährlich: Die Staatsanwaltschaft in Manhattan will den „Geschäftsführer Trump“ wegen des Verdachts des Bankbetrugs, der Steuerhinterziehung und Bilanzfälschung verfolgen. Dazu sollen seine Steuererklärungen offengelegt werden. Das hatte er bisher verweigert.