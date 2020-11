Deutsche Bahn erwartet auch 2021 Milliarden-Verlust

Die Deutsche Bahn rechnet mit keinem schnellen Ende der Krise und erwartet auch im nächsten Jahr einen milliardenschweren Betriebsverlust. Schon vor Zinszahlungen und Steuern (Ebit) wird 2021 mit einem Minus von knapp 1,7 Mrd. Euro gerechnet, wie Konzernplanungen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag auszugsweise vorlagen. 2022 wird wieder ein Betriebsgewinn von gut einer Milliarde Euro erwartet, der sich bis 2025 auf gut 2 Mrd. Euro steigern soll.

Allerdings werden demnach in den nächsten Jahren auch die Schulden zunehmen: Während sie 2020 noch gut 25 Mrd. Euro betragen werden, schnellen sie bis 2023 auf dann 32,3 Mrd. Euro hoch. Das ist annähernd wieder so viel, wie Bundesbahn und frühere DDR-Reichsbahn in ihrer Endphase auftürmten. 1994 wurden beide vereint und vom Steuerzahler komplett entschuldet.

Die Deutsche Bahn leidet wie andere Verkehrsunternehmen schwer unter der Virus-Pandemie und den ausbleibenden Fahrgästen. Allerdings war der Konzern bereits zuvor in eine Krise mit immer stärker schrumpfenden Gewinnen geraten, die zur Finanzierung der Investitionen bei weitem nicht ausreichten. Besonders die Güterbahn DB Cargo rutschte immer tiefer in die roten Zahlen. 2020 steht sie für einen Verlust von über 700 Mio. Euro. Übertroffen wird dies noch von der Sparte Fernverkehr mit IC und ICE von gut 1,7 Mrd. Euro Verlust. Zusammen mit Sonderabschreibungen etwa auf die internationale Nahverkehrstochter Arriva sowie den Zinszahlungen für die Kredite summiert sich der Verlust unterm Strich in diesem Jahr auf rund 5,6 Mrd. Euro.