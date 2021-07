Deutsche Autobauer überraschen mit satten Gewinnen

Die deutschen Autobauer Daimler und Volkswagen kommen überraschend gut durch die Coronakrise und sind beim Gewinn auch durch den Chipmangel nicht zu bremsen. Daimler glänzte im zweiten Quartal dank gestiegener Verkäufe, höherer Preise und Einsparungen mit einem operativen Gewinn von fast 5,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Damit übertraf der Premiumhersteller aus Stuttgart Schätzungen von Analysten deutlich, die lediglich 4,1 Milliarden Euro erwartet hatten, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen der Coronakrise ein Verlust von knapp 1,7 Milliarden Euro angefallen war. Das nach dem schwachen Vorjahr bereits starke Auftaktquartal 2021 mitgerechnet, liegt Daimler zur Jahresmitte damit auf Augenhöhe mit dem gemessen am Absatz sehr viel größeren VW-Konzern. Die Wolfsburger hatten für das erste Halbjahr einen Betriebsgewinn von rund elf Milliarden Euro präsentiert und so für Optimismus in der Branche gesorgt.

"Wir erzielen in allen Divisionen weiterhin eine starke finanzielle Performance, trotz der anhaltend geringen Verfügbarkeit von Halbleitern, die sich im zweiten Quartal belastend auf unsere Produktion und unseren Absatz ausgewirkt hat", bilanzierte Daimler-Chef Ola Källenius.

Analysten rieben sich die Augen: "Es ist verblüffend, wie gut die Autobauer durch die Krise kommen und die Transformation bewältigen", sagte Autoexperte Frank Schwope von der NordLB. Auch sein Kollege Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler zeigte sich überrascht, wie gut die Unternehmen mit dem "Gebräu" an Problemen aus fehlenden Halbleitern, gestiegenen Rohstoffkosten und den in vielen Ländern weiter bestehenden Einschränkungen bei der Pandemie-Bekämpfung zurechtkämen.

Höhere Preise, kaum Rabatte

Sowohl Daimler als auch Volkswagen machten die Belastungen wett, indem sie höhere Preise für ihre Autos durchsetzten und wegen des knappen Fahrzeugangebots kaum Rabatte gewähren mussten. Die Engpässe bei den Halbleitern spielten ihnen sogar in die Hände, weil sie die knappen Bauteile vor allem bei teuren Modellen mit höheren Margen einsetzten.

An der Börse verloren die Aktien von Daimler und VW gleichwohl etwas an Wert. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere der Autobauer in den Tagen zuvor deutlich zugelegt hatten.