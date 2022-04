Deutlicher Anstieg bei Lehrlingen, Betriebe suchen Anwärter

Tourismus und Freizeitwirtschaft bilden derzeit über alle Ausbildungsjahre hinweg betrachtet um 8,6 Prozent weniger Lehrlinge aus als noch vor einem Jahr. Bei Banken und Versicherungen sind es um 7 Prozent weniger und in der Industrie um 2,3 Prozent weniger. Spürbar mehr Menschen in Lehrlingsausbildung gibt es hingegen in der Informations- und Consultingbranche (plus 5,6 Prozent). Leichte Zuwächse verzeichnete der Bereich Gewerbe und Handwerk (plus 1 Prozent). Nahezu unverändert ist die Lehrlingszahl im Handel (plus 0,3 Prozent).

"Die Lehrlingsausbildung lässt die Folgen der Pandemie ganz klar hinter sich, es geht deutlich bergauf, wie das große Plus bei den Lehranfängern von 7,8 Prozent und der Zuwachs bei den Gesamtzahlen von 0,1 Prozent beweisen", so die Vize-Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Mariana Kühnel. Allerdings ist es offenbar nach wie vor schwierig, Lehrlinge anzuwerben. "Die Zuwächse könnten noch deutlich höher sein, wenn die Betriebe genügend geeignete Lehrlinge finden könnten. Momentan sind beim AMS um mehr als 15.000 mehr offene Ausbildungsplätze gemeldet, als es aktuell Lehrstellensuchende gibt."

Mehr Meister, mehr Green Jobs

Die Lehrstellenlücke hat sich in den vergangenen zwölf Monaten ausgeweitet. Der sogenannte rechnerische Lehrstellenüberhang hat gegenüber März 2021 um 56 Prozent auf 15.185 zugenommen. In allen Bundesländern - außer Wien - gibt es laut Wirtschaftskammer momentan einen Überschuss an offenen Stellen gegenüber der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber. Und auch in der Bundeshauptstadt sei die "Lehrstellenlücke" zuletzt stark geschrumpft.