Wie sich der Lehrlingsbonus auf den Lehrstellenmarkt ausgewirkt hat

Auch die regionalen Unterschiede konnten nicht vollständig ausgeglichen werden. Anders als in den anderen Bundesländern klafft in Wien immer noch eine Lehrstellenlücke. Auf rund 2.200 offene Lehrstellen kommen rund 4.000 Lehrstellensuchende. Gleichzeitig gingen 13 Prozent aller Förderungen im Rahmen des Lehrlingsbonus an Unternehmen in Wien. Der größte Anteil (21 Prozent) wurde in Oberösterreich ausbezahlt, der geringste im Burgenland (zwei Prozent).

Warum ist es für Wiener Betriebe schwieriger, Lehrstellen zu besetzen?

„Den Betrieben fehlen heuer die Umsteiger aus berufsbildenden Schulen. Aus dieser Gruppe kam in vergangenen Jahren fast ein Viertel aller Lehranfänger. Heuer verbleiben sie wegen der gelockerten Bestimmungen zum Aufsteigen mit Nicht genügend eher im Schulsystem, als die Option einer praktischen Berufsausbildung zu überlegen“, heißt es aus der Wiener Wirtschaftskammer. Auch Berufsorientierung in den Schulen und „Schnuppern“ in den Betrieben sei weggefallen.

Welche Sparten haben am meisten profitiert?

Fast die Hälfte (48 Prozent) der im Rahmen des Lehrlingsbonus ausbezahlten Förderungen entfallen auf den Bereich Gewerbe und Handwerk. Es folgen Handel (18 Prozent) und Industrie (15 Prozent). Der Banken- und Versicherungsbereich erhielt mit zwei Prozent der Förderungen den geringsten Anteil.

Waren in der Pandemie andere Lehren gefragt?

Nein. Unter den Burschen sind Metalltechnik, Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik weiterhin am beliebtesten. Bei den Mädchen sind es Einzelhandel- und Bürokauffrau sowie Friseurin bzw. Stylistin gefragt. Coronabedingt haben im Tourismus und der Freizeitwirtschaft deutlich weniger Lehrlinge begonnen (– 32,9 Prozent). Das führt zu einem starken Rückgang von Lehranfängern in Tourismusregionen wie Vorarlberg und Tirol.