Lehrstellenlücke wächst: Aktuell 4.000 Anträge auf Lehrlingsbonus

Die Zahlen sind Grund zur Besorgnis: Ende Juli verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) mit einem Plus von 52,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche Zuwächse bei der Jugendarbeitslosigkeit. Insbesondere am Lehrstellenmarkt zeichnet sich für den Herbst ein enormes Problem ab – 8.000 bis 10.000 Ausbildungsplätze könnten fehlen.

Schon jetzt wächst die Lehrstellenlücke, also der Überhang an Lehrstellensuchenden gegenüber offenen Lehrstellen, stetig an. Am größten ist sie derzeit im Handel, am geringsten in Hotellerie und Gastronomie. Ende Juli verzeichnete das Arbeitsministerium einen Mangel von 5.483 Lehrstellen – auf 6.130 verfügbare Lehrstellen kamen 11.613 Lehrstellensuchende. Die Arbeiterkammer, die junge Menschen in Schulungen und jene in überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen mitrechnet, spricht gar von mehr als 19.000 Lehrstellensuchenden.