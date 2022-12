„Der Verordnung müssen die schärfsten Zähne gezogen werden“

So darf die Laufzeit der Finanzierung 35 Jahre nicht übersteigen und die Kreditrate darf höchstens 40 Prozent des monatlichen Haushalts-Nettoeinkommens ausmachen. Zudem sind 20 Prozent Eigenkapital gemessen am Kaufpreis Pflicht.

Detail am Rande: Besitzt man zum Beispiel schon eine kleine Wohnung und will diese verkaufen, um sich ein Haus oder eine größere Wohnung zu leisten, wird die kleine Wohnung nicht in die 20 Prozent eingerechnet.