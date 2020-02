Der Sturm im Molkerei-Milchglas

Die Zwischenlagerung verursacht Kosten. "Es ist nicht akzeptabel, dass jene Milchbauern, die keine Direktvermarktung machen, die als Folge der Direktvermarktung entstanden Kosten mitbezahlen." Daher die Kürzung des Milchgelds, wenn die Anliefermenge deutlich sinkt. Schulmilch fällt übrigens nicht unter Direktvermarktung.

Ursprünglich habe man vereinbart, dass die Kürzung des Milchgeldes bereits ab einer Reduktion der vereinbarten monatlichen Lieferhöchstmenge von 50 Prozent eintritt. Doch es habe Bedenken gegeben, dass dadurch kleine Milchbetriebe zu wenig Milch für die Direktvermarktung übrig bleibt. Daher wurde die Mindestliefermenge auf 30 Prozent reduziert.

Doch dann kamen von einzelnen Milchbauern zusätzliche Forderungen, erzählt Steinlechner "Sie wollten sich zuerst fünf und dann drei Tage im Monat aussuchen, an denen sie keine Milch an die Molkerei liefern. Das kommt für uns nicht in Frage. Wo soll ich die Milch herbekommen?"

Nun trat die IG-Milch, eine Vereinigung von Milchbauern, auf den Plan. Von einer Existenzbedrohung der Milchbauern und dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sowie möglichen Klagen war die Rede. Doch das ist lediglich ein Sturm im Milchglas. Von den 700 Lieferanten der Ennstal Milch wollen laut Steinlechner nur 12 Milchbauern direkt vermarkten. Außerdem wird es juristisch wohl kaum durchsetzbar sein, dass der Lieferant den Molkerei seine Bedingungen aufzwingt.

Die Ennstal Milch verarbeitete jährlich 85 Millionen Liter Milch und beschäftigt 270 Mitarbeiter. Die Exportquote beträgt 46 Prozent. Produziert werden vor allem Milchmixgetränke. Steinlechner: "Wir haben immer höchste Milchpreise bezahlt."