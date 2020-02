Die Pfand-Milchflasche ist zurück

"Seit dem ersten Tag war es unser erklärtes Ziel, möglichst bald auf ein Mehrweg-System umstellen zu können. Die intensiven Bemühungen aller Beteiligten haben sich gelohnt. Möglich ist dies nur durch das flächendeckende Rückgabe-System unserer Handelsfirmen“, freut sich Martina Hörmer, Geschäftsführerin der Eigenmarken bei Rewe International via Aussendung.

Seit dem Frühjahr 2018 kann man bei Billa, Merkur & Co. bereits Milch in der Glasflasche kaufen – allerdings nur in einer Einweg-Variante.

Auch bei Spar soll man ab Anfang März Mehrwegmilchflaschen kaufen können. Abfüller für Spar als auch Rewe ist Österreichs größte Molkerei Berglandmilch. Für die Umstellung investierte Berglandmilch rund acht Millionen Euro an zwei Standorten in Österreich.