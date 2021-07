Die Milch-Glasflasche kommt zurück

Back to the 80ies – anlässlich des Weltmilchtags am 1. Juni kommt die Milch-Glasflasche in die Supermärkte zurück. Nicht ein großer Milch-Produzent wagt den Schritt, sondern Ja! Natürlich setzt in zahlreichen Billa-, Adeg- und Merkur-Filialen auf Verpackungen aus Glas. Die Milch stammt von Kühen mit 365 Tagen Freilauf, davon mindestens 120 Tage auf der Weide: Vorerst sollen die Milch-Flaschen und die Joghurt-Gläser ein halbes Jahr lang in einem Testlauf im Einweg-System angeboten werden, da eine ökologisch sinnvolle Mehrweg-Option zur Zeit nicht besteht und die hygienischen Anforderungen an die Reinigung bei Milch besonders hoch sind.