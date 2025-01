Der Mann, der KTM retten will: Netzwerker, Dealmaker, Sanierer

Er traut Stephan Zöchling (demnächst 53), zu, es zu schaffen, „der Mann kann was, das hat er bewiesen“.

Der KURIER erreicht den Florett-Fechter am Sprung nach Indien, zum KTM-Miteigentümer Bajaj. Die Inder, Marktkapitalisierung 42 Milliarden Dollar, sollen mithelfen, die dringende Kapitalerhöhung von bis zu 900 Millionen Euro für KTM zu stemmen. „Ich gehe davon aus, dass Bajaj seinen Beitrag leistet“, hofft Zöchling.

Wie kam Zöchling überhaupt in die Rolle des KTM–Sanierers? „Ich habe Pierer angerufen und gefragt, ob er Hilfe braucht. Er hat gesagt, reden wir.“ Das habe er in seiner Zeit als Investmentbanker auch so gehandhabt, „es war ganz normal, jemanden anzurufen, ob er Unterstützung braucht“. Natürlich seien bei KTM „Managementfehler passiert, „aber man muss auch sehen, was Pierer seit 1989 aus der Firma gemacht hat“.

Pierer war kein Unbekannter, Zöchlings Auspuffschmiede Remus ist KTM-Zulieferer. Hilfreich war, dass ein Freund, der langjährige DO&CO-Finanzvorstand Gottfried Neumeister, bereits an Bord war.

Einer, der Zöchling gut einschätzen kann und ihm die Sanierung auch zutraut, ist der Bau-Industrielle Hans Peter Haselsteiner: „Ich glaube, dass Stephan Zöchling sowohl die Kapazität als Sanierer als auch als Unternehmer mitbringt für eine solche Aufgabe.“ Sehr konsequent und direkt sei Zöchling, „was ihm nicht nur Freunde bringt“. Haselsteiner ist Miteigentümer von Remus, dem Vorarlberger Metallverarbeiter Erne und einem Logistikpark in Hirschstetten.

Nach sieben Russland-Jahren kehrte Zöchling nach Österreich zurück, wegen seiner drei Töchter. „Ich hatte durch Zufall von Remus und der fast insolventen Erne erfahren und dachte, ein Projekt wird mir schon gelingen. Dann wurden es beide, in sechs Monaten war ich von null auf 1.800 Mitarbeiter gewachsen. Haselsteiner finanzierte, ich managte“, sagt Vielarbeiter Zöchling, der oft schon um fünf Uhr früh Mails verschickt. Beide Unternehmen prosperieren heute.