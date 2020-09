Der Kulturwandel weg vom Marlboro-Cowboy

Dabei geht es um Alternativprodukte zu klassischen Zigaretten?

Richtig. Es geht darum, Alternativen zu finden, die für erwachsene Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollen, eine Lösung sind. Und zwar möglichst nah an ihrer bisherigen Art und Weise, wie sie von der herkömmlichen Zigarette Gebrauch machen.

Was ist das Produkt?

Unser Produkt ist ein Tabakerhitzer. Es geht darum, den Verbrennungsprozess auszuschalten. Denn es ist der Verbrennungsprozess, der die krebserregenden Schadstoffe freisetzt. Wir haben einen Halter, in den ein Tabakstick eingeführt und durch einen Heizstab auf 350 Grad erhitzt wird. Daraus entsteht ein nikotinhaltiges Aerosol.

Muss Rauchen vernünftig sein? Ist das ein Kulturwandel weg vom Marlboro-Cowboy, hin zu einem vernünftigen Konsum von Nikotin?

Wir haben uns von den ikonischen Werbefiguren verabschiedet. Wir konzentrieren uns auf den Kunden, das ist der erwachsene Raucher, der aufhören will und es nicht schafft. Insofern ist das ein Kulturwandel. Und wenn man einen gewissen Wandel nicht macht und den Konsumenten nicht zuhört, dann blicken Sie auf die Fortune 500 Firmen, die 2002 gelistet waren. Davon sind 52 Prozent heute nicht mehr existent.

2019 wurde in Österreich das Rauchverbot in der Gastronomie eingeführt und zur Eröffnung der Schanigartensaison 2020 kam die Corona-Krise. Haben sie das im Absatz gemerkt? Mit Covid sieht man eine Verschiebung der Zigarettenverkäufe. Dadurch, dass die Mobilität eingeschränkt war, gab es weniger Touristen in Österreich. An den Zahlen sieht man, dass in Tourismusgebieten und großen Einzugsgebieten die Zahlen zurückgegangen sind, aber in Wohngebieten und grenznahen Gebieten sind die Tabakverkäufe hinaufgegangen.