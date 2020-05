Tabakerhitzer Iqos senkt Rauchschadstoffe um 95 Prozent

Alternative. Kein Feuer, keine Asche, kein Rauch und keine gelben Finger – und trotzdem Tabak konsumieren. Der US-Konzern Philip Morris hat in den vergangenen zwölf Jahren umgerechnet 6,5 Milliarden Euro in die Forschung gesteckt. Herausgekommen ist der Tabakerhitzer Iqos – eine Alternative zur konventionellen Zigarette und E-Zigarette.

Das Gerät besteht aus einem Halter, in dem Tabaksticks eingeführt werden, und aus einem Ladegerät. „Der Tabak wird per Knopfdruck auf 350 Grad erhitzt. Es findet kein Verbrennungsprozess statt wie bei einer Zigarette“, sagt Philip-Morris-Austria-Chef Alexander Schönegger. Es würden „95 Prozent weniger Schadstoffe freigesetzt“. Es handle sich um „ein risikoreduziertes Produkt“. Steckt man einen Tabakstick in den Halter, kann man 14 Züge machen oder den Tabak sechs Minuten konsumieren. Freigesetzt werden Nikotin und Dampf. Danach vibriert das Gerät und schaltet sich ab. Der Tabakstick wird entsorgt.