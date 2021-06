Der exzentrische Pionier der Cyber-Sicherheit

John McAfee, Gründer der gleichnamigen Software-Firma, war einer der Pioniere des Computer-Virenschutzes. Am Mittwoch wurde er tot

in einer Gefängniszelle in Barcelona aufgefunden. Das katalanische Justizministerium vermutet Suizid, eine Autopsie soll die Todesursache klären. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte vor Kurzem einem Auslieferungsantrag der US-Justiz stattgegeben.

McAfee wurden Steuerhinterziehung, Betrug mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche in Millionenhöhe vorgeworfen. Im Oktober 2020 wurde er am Flughafen von Barcelona verhaftet. McAfee hat die Anschuldigungen stets bestritten. Im Falle einer Verurteilung hätte dem 75-Jährigen in den USA jahrzehntelange Haft gedroht.

Wer war der Mann, dessen Name jedem PC-Nutzer ein Begriff ist? John McAfee wurde 1945 als Sohn einer Britin und eines US-Soldaten in Schottland geboren. Aufgewachsen ist er im US-Bundesstaat Virginia, wo er 1967 das Studium der Mathematik abschloss. In Folge arbeitete McAfee als Informatiker unter anderem für die NASA, den Rüstungskonzern Lockheed, Xerox, General Electric und IBM. Seine eigene Computersicherheitsfirma gründete er 1987.