Der Börsenalarm schrillt: Die US-Zinsen stehen Kopf

Die Zinskurse als Frühwarnsystem

Ob 1960, 1969, 1973, 1980/ 1981, 1990, 2001 oder 2007: Stellen Sie sich einen Experten vor, der alle Wirtschaftskrisen der USA seit dem Zweiten Weltkrieg richtig prophezeit hätte – und zwar Monate im Voraus. Undenkbar?

Nicht ganz. Ein Indikator hat das geschafft: die „inverse Zinskurve“. Was ist damit gemeint? Ob in den USA oder anderswo: In normalen Zeiten erhält ein Anleger für langfristige Schuldtitel höhere Zinsen als für Papiere, die früher zurückgezahlt werden. Logisch, man wartet länger darauf, sein Geld wieder zurück zu erhalten. Womit auch das Risiko höher sein sollte.

In außergewöhnlichen Phasen kann sich das umdrehen. Dann werden kurzfristige Papiere als riskanter wahrgenommen und verkauft – was ihre Zinsen hochtreibt.Dafür schichten Anleger zu langfristigen Papieren um, was dort die Zinsen sinken lässt. Statt einem steilen Hügel wird die Zinskurve flacher – bis sie sich überhaupt zu einem Abhang umkehrt.

Diese Tendenz zeichnete sich in den letzten Jahren bereits ab, jetzt scheint es bald soweit: In den USA liegen die Renditen (Zinsen) auf zweijährige Staatsanleihen fast so hoch wie für zehnjährige. Mickrige 0,11 Prozentpünktchen lagen am Mittwoch dazwischen.

Kommt jetzt die Rezession? Fix ist nix. Das Eingreifen der Notenbanken nach der Krise hat „normale“ Marktmechanismen nämlich weitgehend außer Kraft gesetzt. Wer weiß, wie zuverlässig da die alten Signale sind.