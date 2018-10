Droht in den USA eine Rezession? Diese Kurve lässt Investoren zittern

Immer wieder im Oktober: Ganze neun der 20 schlimmsten Börsencrashes in den USA fielen in den Herbstmonat, darunter der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987, an dem der Dow-Jones-Index binnen eines Tages um unfassbare 22,6 Prozent in den Keller rasselte. Auch der zweitschlimmste Absturz von 1929 fand im Oktober statt.

Jetzt wieder? Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Am Freitag zeichnete sich für eine Handelswoche mit tiefroten Zahlen doch noch ein eher versöhnlicher Ausklang ab. Das war der Erwartung guter Unternehmenszahlen für das dritte Quartal geschuldet, die zu Beginn der US-Berichtssaison eintrudeln sollten.

Zum Auftakt wurden gleich einmal drei Finanz-Schwergewichte erwartet: Die Großbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup erlaubten am Freitag einen Blick in ihre Bücher. Und die Analysten versprachen sich davon positive News - oder zumindest keine negativen Überraschungen.

Längster Aufschwung

Einig sind sich die Marktbeobachter allerdings, dass die US-Konjunktur ihren Zenit bereits überschritten hat. Die Aufschwungphase nach der Krise (von 2009 bis 2018) ist schon die zweitlängste der jüngeren amerikanischen Wirtschaftsgeschichte, wie Zahlen des Instituts NBER zeigen. Der historische Rekord ist in Reichweite: Nur in der Phase zwischen 1991 und 2001 gab es in den USA noch länger keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Ein Abschwung käme also nicht unerwartet. Dafür gibt es mehrere Begründungen: Das Strohfeuer, mit dem die US-Steuerreform das Wachstum befeuert hatte, verglüht nun allmählich.

Und: Die Notenbank Federal Reserve pumpt nicht mehr Geld ohne Ende in den Finanzmarkt, sondern fährt einen restriktiveren Kurs. Die Wertpapierkäufe sind längst beendet, jetzt drosseln die Währungshüter mit Zinsanhebungen die Geldversorgung. Nach der Nullzinspolitik im Gefolge der Finanzkrise haben sie acht Mal die Zinsen angehoben, nächstes Jahr dürften drei weitere Zinsanhebungen folgen.

Das ist auch nötig, um die Inflation in Zaum zu halten, denn die US-Wirtschaft boomt. Und die Trumpschen Importzölle heizen die Teuerungsrate zusätzlich an.

Hilfe, inverse Zinskurve!

Allerdings gibt es ein spezielles Krisensignal, das Profi-Anlegern Kopfzerbrechen bereitet. Die Zinsentwicklung in den USA steuert auf eine sogenannte "inverse Zinskurve" zu. Was ist damit eigentlich gemeint? Und warum ist das so bedrohlich?

Nüchtern betrachtet ist eine inverse Zinskurve ein ziemlich präziser Vorlaufindikator für eine US-Rezession, also ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Bei den sechs jüngsten US-Rezessionen gab es jeweils diese Konstellation, bevor ungefähr ein bis eineinhalb Jahre später die Wirtschaft tatsächlich auf Tauchstation ging.

Was hat es damit auf sich? In normalen Zeiten erhält ein Anleger für US-Staatsschuldenpapiere mit langer Laufzeit, also etwa mit 10 oder 30 Jahren, deutlich höhere Zinsen als für kurzfristige Papiere, die nur einige Monate Laufzeit haben. Das ist nur allzu natürlich: Wer länger auf die Rückzahlung warten muss, geht ein höheres Ausfallsrisiko ein.

Bei einer inversen Zinskurve ist es jedoch genau umgekehrt: Dann werfen plötzlich die Papiere mit wenigen Monaten Laufzeit mehr Rendite ab als die langfristigen Titel. Genau in Richtung dieses Szenarios steuern die Märkte gerade, wie die offiziellen Grafiken des US-Finanzministeriums (Treasury Department) zeigen.