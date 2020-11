Der Black Friday naht: Und ewig lockt das Schnäppchen

In einer Woche ist es so weit: Der Black Friday steht an – und mit ihm der Höhepunkt der vorweihnachtlichen Schnäppchenjagd. Seit einigen Jahren ist der in den USA entstandene Brauch, am Tag nach "Thanksgiving" mit Sonderangeboten zu locken, auch in Österreich angekommen. Inzwischen starten viele Händler schon Tage davor mit dem künstlichen Event. Amazon hat zum Beispiel die gesamte letzte Novemberwoche zur "Cyber Week" erklärt.

Bis hin zum Cyber Monday (30.11.) werben viele Anbieter mit Vergünstigungen. Diese Rabatt-Tage sind bei Österreichs Konsumentinnen und Konsumenten extrem beliebt: Sechs von zehn planen, auch heuer zuzuschlagen. Bei den unter 30-Jährigen sind es erwartungsgemäß mehr (acht von zehn), doch auch jeder Zweite über 60 lässt sich hier locken, so der Handelsverband.

„Die Lust an der Schnäppchenjagd zieht sich über fast alle Bevölkerungsschichten, unabhängig von der jeweiligen Kaufkraft“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. „Gerade die Aktionstage wie Black Friday, Cyber Monday, aber auch Singles Day oder Woman Day geben dem Handel Eventcharakter – sie sorgen bei den Kunden für positive Emotionen und wirken somit selbstverstärkend.“