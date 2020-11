Black Friday: Rabattschlacht als Schuldenfalle

Valides Datenmaterial, wie hoch die Anzahl an überschuldeten Personen in Österreich ist, gibt es nicht. Die letzte Auswertung stamme aus dem Jahr 2008. Die Forderung der Schuldnerberatung: Eine Überschau über die Überschuldung für Österreich ähnlich dem Schuldneratlas in Deutschland.

Ob 2021 angesichts der Corona-Krise die Zahl der Privatkonkurse explodieren wird, kann Mitterlehner noch nicht prognostizieren. Dazu gebe es zu viele Unbekannte wie die Dauer der Krise. Außerdem stehe 2021 die nächste Insolvenzrechtsreform ins Haus. Bei der letzten Reform 2017 haben viele mit den Anträgen abgewartet, weil Erleichterungen in der Abwicklung angekündigt waren. Dies könne wieder passieren.