dayli zieht Reißleine und schließt 186 Filialen

600 der 636 betroffenen Mitarbeiter sind Frauen, viele davon über 50 Jahre alt. Trotz vieler offener Stellen im Handel wird es für sie besonders schwierig, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Die Gewerkschaft GPA-djp forderte umgehend Verhandlungen über einen Sozialplan und die Einrichtung einer Arbeitsstiftung ein.

Haberleitner, der am Mittwoch nicht erreichbar war, stellte in einer Aussendung die Wiedereinstellung der nunmehr betroffenen Mitarbeiter in Aussicht. Voraussetzung dafür sei aber, dass „die derzeit laufenden Verhandlungen mit interessierten Partnern wie auch mit ausländischen Banken und Kreditversicherern positiv ausgehen“. Einen Zeitpunkt dafür nannte er nicht.

Insolvenzgerüchte hatte der dayli-Chef erst am Montag als „kreditschädigend“ zurückgewiesen. Es gebe keine Kredite, sondern nur Lieferantenverbindlichkeiten.

Beinahe zeitgleich wurde bekannt, dass die Elektronikkette Niedermeyer vor dem Aus steht - mehr dazu hier.