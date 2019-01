Datenaffäre: Speicherwut bringt Post jetzt in die Bredouille

„Die Tatsache, dass die Parteiaffinität meines Mandanten von der Post statistisch hochgerechnet wird, ändert nichts daran, dass es sich um personenbezogene Daten handelt“, schreibt Haupt an den Konzern. Die Argumentation der Post, dass die „praktizierte Vorgangsweise“ zwecks Marketing von der Gewerbeordnung gedeckt sei, hält der Anwalt schon nach dem ersten Blick in den Gesetzestext „für falsch“. Die Parteiaffinität zählt laut Haupt „nicht zu jenen Daten, deren Speicherung zulässig ist“. Außerdem dürfte diese „politische Zuordnung“ in 50 Prozent der Fälle sogar falsch sein.

„Wenn jemanden eine politische Affinität nachgesagt wird, dann kann das für ihn im Berufsleben massive Nachteile haben“, sagt Haupt zum KURIER. „Da muss man die Post dann in jedem Einzelfall haftbar machen.“