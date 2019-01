Big Data: Der große Datenhunger und seine Folgen

Die Technologie, diese einerseits persönlichen und andererseits eigentlich allgemeinen Daten zu verknüpfen, wird auch dank künstlicher Intelligenz immer besser - die Folgen damit unvorhersehbarer. Auch Daten, die einst kaum auswertbar waren – etwa Bilder – können seit einigen Jahren mit anderen Daten verknüpft werden. „So gibt es ein viel höheres Potential für Analysen“, sagt Thomas Riesenecker-Caba, der sich als früheres Mitglied des Datenschutzrates, als Technologieberater und Sozialwissenschafter bei der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Wem war etwa schon bewusst, dass ein einfacher Nachsendeauftrag zu Daten über politische Präferenzen führen kann?

„Wie gut solche Analysen sind, hängt von der Anzahl der Quellen und der Menge an Daten ab“, sagt Riesenecker-Caba. Die 50-Prozent-Treffsicherheit, die die Post im gegenwärtigen Aufreger-Fall erzielt, seien da noch gar nicht besonders gut. Georg Gittler, Psychologieprofessor an der Universität Wien und Experte für Big Data sagt: „Für Gruppenaussagen ist die Treffsicherheit schon recht gut gegeben. Das kennen wir ja auch aus der Wahlanalyse. Was wirklich schwierig wird, ist sich sicher zu sein, was den Einzelnen betrifft.“

Was passiert mit unseren Daten im Netz?

Besonders wertvoll für Datensammler ist das Internet. „Was immer wir im Netz tun, wird irgendwo registriert. Dagegen können wir nicht viel tun“, sagt Gittler. Daraus könnten „relativ treffsichere Aussagen“ über unsere Interessen getroffen werden: „Wer viele Daten hat, ist sozusagen reich, weil er für Werbung in Frage kommt.“