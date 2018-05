DSGVO: Zehn Antworten zum neuen Datenschutz

Ein eMail-Tsunami kündigt den „ D-Day“ seit Tagen an. Tausende unverlangte eMails begehren vom Empfänger nur eines: Stimmen Sie den neuen Datenschutz-Bestimmungen zu. Am 25. Mai tritt EU-weit die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft und sie bringt weit mehr als nur Zustimmungs-Begehren. Alle Datensammler – vom Internet-Giganten über Banken, Versicherungen bis zum Kleinstbetrieb und Sportverein – werden stärker in die Pflicht genommen. Privatpersonen haben es ab sofort leichter, ihr Recht auf Datenschutz durchzusetzen. Der KURIER fasst die wichtigsten zehn Fragen zusammen.

Was genau ändert sich überhaupt am 25. Mai?

Alle Datensammler müssen ab Freitag darüber Auskunft geben können, welche personenbezogenen Daten wann, wo, wie, warum und von wem verarbeitet werden. Darüber hinaus müssen sie deren sichere Verarbeitung gewährleisten.

Welche Daten unterliegen besonderem Schutz?

Zu unterscheiden sind sensible und nicht sensible Daten wie Name und eMail-Adresse. Strenge Regeln gelten vor allem für sensible Daten wie Gesundheits- oder biometrische Daten (Fingerabdruck, Irisscan) sowie die automatisierte Verarbeitung zur Profilbildung.

Viele Firmen begehren derzeit Zustimmung für den Versand von Newsletter, weitere Datennutzung etc. Müssen sie das überhaupt?

Grundsätzlich benötigen Firmen eine Einwilligung der Person, deren Daten sie speichern und verarbeiten, dies gilt insbesondere für unverlangte Werbung z.B. als Newsletter. In vielen Fällen liegt diese Einwilligung aber bereits vor, etwa wenn eine Geschäftsbeziehung besteht. Weiters muss informiert werden, wie mit den Daten umgegangen wird, wohin sie übermittelt werden und welche Rechte die Betroffenen haben. Das holen viele Firmen jetzt per eMail nach. Die ARGE Daten rät Firmen vor solchen Zustimmungs-eMails eher ab. Die Rücklaufquote sei kleiner als fünf Prozent. Wenn sich jemand vom Newsletter abmeldet oder die Zustimmung verweigert, darf er auch keine Zusendung mehr erhalten.

Wie soll man auf ein Zustimmungs-Begehren reagieren?

Nicht vorschnell klicken. Die Empfänger sollten genau prüfen, ob eine bestehende Vereinbarung bestätigt werden soll oder neue Einverständnisse abgefragt werden. Bei aufrechten Vertragsverhältnissen und Zufriedenheit mit dem bisherigen Dienst ist eine Zustimmung sinnvoll. Diese kann jederzeit widerrufen werden.