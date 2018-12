Datenschutz: Der verbotene Weihnachtsgruß

Was genau ist die DSGVO?

Seit 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung in allen EU-Mitgliedstaaten. Jedes Unternehmen – egal welcher Größenordnung – das Daten verarbeitet, ist davon betroffen. Es gelten nicht nur neue sondern auch alte Daten, also jene, die es vor der Verordnung gegeben hat. Darunter zählen nicht nur der Name von Personen, sondern auch Adressen, Telefonnummern, Abbilder oder Stimmen.

Daten einer GmbH oder einer AG sind laut der Datenschutz-Grundverordnung nicht als personenbezogen einzuordnen. Unternehmen können durch die neue Regelung Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Konzernumsatzes erhalten.