Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Apple bleibt auch heuer die wertvollste Marke der Welt. Das geht aus dem Ranking der Markenberatung Interbrand hervor, das am Donnerstag zum 25. Mal veröffentlicht wurde. Allerdings hat der Wert der Marke abgenommen und zwar um 3 Prozent. Zum ersten Mal seit 20 Jahren, wie Interbrand am Donnerstag mitteilte.

Der Markenwert der globalen Spitzenmarken stieg heuer mit knapp 5 Prozent insgesamt weniger stark als in den Jahren zuvor, in den das Plus 6 bzw. 16 Prozent betrug. Die vielen Krisen machen sich also auch bei den globalen Marken bemerkbar. Insgesamt beziffert Interbrand den Markenwert der Top 100 mit 3,43 Billionen Dollar.

Die Top 10