Das sind die reichsten Frauen der Welt

1. Francoise Bettencourt-Meyers & Familie

Sie ist die einzige Tochter und Erbin der Industriellen Liliane Bettencourt, und die reichste Frau der Welt: Die Französin Francoise Bettencourt-Meyers führt das Forbes-Ranking der vermögendsten Frauen der Welt an - mit einem Vermögen von 73,6 Milliarden Dollar. Ihre Mutter war die Hauptanteilseignerin am Kosmetikkonzern L’Oréal. Nach deren Tod trat Tochter Francoise an ihre Stelle als reichste Frau der Welt.

2. Alice Walton

Hinter ihr auf Platz zwei im Ranking landet Alice Walton, US-amerikanische Unternehmerin und jüngste Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton. Sie kommt auf ein Vermögen von 61,8 Milliarden Dollar.

Auf den Plätzen:

3. MacKenzie Scott

Die Ex-Frau von Amazon-Chef Jeff Bezos hat ein Vermögen von 53 Milliarden US-Dollar.

4. Julia Koch und Familie

Die Witwe des US-amerikanischen Unternehmers und Politikers David Koch hat 46,4 Milliarden US-Dollar an Vermögen.

5. Miriam Adelson

Sie besitzt 38,2 Milliarden US-Dollar und ist Ärztin sowie Erbin. Adelson ist die Frau des im Vorjahr verstorbenen Casino-Moguls Sheldon Adelson.

In den Top Ten der reichsten Menschen der Welt sucht man Frauen übrigens vergebens. Francoise Bettencourt-Meyers steht erst auf Rang zwölf des Rankings. Reichster Mensch der Welt ist Amazon-Chef Jeff Bezos mit einem Vermögen von 177 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Tesla-Gründer Elon Musk.

Zwar nicht annähernd vorne dabei, aber Newcomerin im Ranking ist übrigens Whitney Wolfe Herd, Gründerin der Dating-App Bumble und wurde im Vorjahr mit 31 Jahren jüngste Selfmade-Milliardärin überhaupt.

Die erste Österreicherin im Ranking ist Kaufhaus-Erbin Heidi Horten mit einem Vermögen von 3,2 Milliarden US-Dollar.