Pandemie: Diese zehn Milliardäre haben ihr Vermögen verdoppelt

15.000 Dollar pro Sekunde oder 1,3 Milliarden Dollar pro Tag - um derartige Summen wuchs das Vermögen der zehn reichsten Männer der Welt in den ersten zwei Pandemiejahren. Zu diesem Schluss kommt die international tätige Hilfsorganisation Oxfam in einer aktuellen Studie.

Der Vermögenszuwachs der zehn reichsten Multi-Milliardäre (siehe Bildergalerie) sei seit März 2020 größer gewesen als in den vergangenen 14 Jahren zusammen, schreibt die Organisation in ihrem Bericht. Tesla-Chef Elon Musk hat sein Vermögen in den vergangenen zwei Jahren sogar verzehnfacht.