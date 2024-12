Das Jahr, in dem Bitcoin salonfähig wurde

Der Höhenflug hat mehrere Gründe. Anfang Jänner ließ die US-Wertpapieraufsicht SEC erstmals börsengehandelte Bitcoin-Fonds, sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs, zu. Bitcoin war damit endgültig salonfähig geworden. Anleger konnten an den US-Börsen direkt in die Kryptowährung investieren und sie als Wertpapier halten, ohne auf Kryptobörsen oder Wallets zur Aufbewahrung zurückgreifen zu müssen.

Auch institutionelle Investoren begannen, zunehmend Geld in Bitcoin zu stecken. In Europa boten immer mehr Banken, oft auch in Partnerschaft mit Kryptofirmen wie Bitpanda, den Kauf von Bitcoin & Co. in ihren Apps an.