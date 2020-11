Danone streicht bis zu 2.000 Stellen in der Verwaltung

Der französische Lebensmittelriese Danone will wegen gesunkener Umsätze in der Coronakrise weltweit bis zu 2.000 Stellen in der Verwaltung streichen. Danone wolle seine Organisation "vereinfachen" und wieder wachsen, teilte Unternehmenschef Emmanuel Faber am Montag mit. In Frankreich seien 400 bis 500 Jobs betroffen. Aber auch an den Sitzen in Amsterdam oder Singapur würden Arbeitsplätze wegfallen, vor allem von "Direktoren und Managern".

Danone wolle bis 2023 die Kosten in der Verwaltung um 700 Mio. Euro senken; weitere 300 Millionen Euro will der Konzern in der Produktion einsparen, etwa durch eine Beschleunigung der Digitalisierung.