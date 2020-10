Danone will bei Yakult komplett aussteigen

Der französische Lebensmittelkonzern Danone will seine restliche Beteiligung am japanischen Milchgetränkehersteller Yakult losschlagen. Die verbleibenden 6,6 Prozent der Aktien sollten im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauft werden, teilte Danone am Dienstag in Paris mit. Dadurch solle die Bilanz gestärkt werden. Kommerzielle Partnerschaften sowie Gemeinschaftsunternehmen mit den Japanern, wie in Indien und Vietnam, sollen den Angaben zufolge jedoch weiter bestehen.

Seit 2004 kooperiert Danone mit Yakult. 2018 verkauften die Franzosen bereits einen Großteil ihres vormals mehr als 21-prozentigen Anteils.