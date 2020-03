Coronavirus: Unfassbare 4.300.000.000.000 Euros gegen die Krise

Ein besonders wichtiges Thema sind in Deutschland auch die Sozialversicherungsbeiträge - denn die sind im Vergleich zu manch anderem Land hoch. Arbeitgeber in Not können die Beiträge nun erstmal bis Mai stunden.

Eigentlich wären Beiträge schon diesen Freitag fällig, es geht um 40 Milliarden Euro. Auch die Kurzarbeiterregelung ist eine enorme Entlastung und kostet Milliarden. Sozialkassen hatten hierzulande zuletzt ein ordentliches Finanzpolster aufgebaut.

Gestern hat die Regierung beschlossen, nochmals 150 Milliarden Euro an neuen Schulden zu machen.

Frankreich

Für Unternehmen und Beschäftigte sind Hilfen im Volumen von rund 45 Milliarden Euro vorgesehen.

Bei dem Notplan geht es vor allem darum, von der Krise stark betroffenen Unternehmen die Zahlung von Sozialabgaben und Steuern zu stunden. Der Staat unterstützt zudem Kurzarbeit.

Um große, strategisch wichtige Unternehmen notfalls zu retten, werden wie auch in Deutschland Verstaatlichungen nicht ausgeschlossen.

Italien