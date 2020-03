Coronavirus: So wollen die Notenbanken die Weltwirtschaft retten

Die Notenbank signalisierte zudem ihre Bereitschaft, noch größere Summen an Liquidität bereitzustellen, falls dies nötig werden sollte.

Von Zinssenkungen wollen die schwedischen Währungshüter dagegen absehen. Der Grund: Erst vor wenigen Monaten hatte sich die Reichsbank sich von ihrem jahrelangen Negativzins verabschiedet und den Leitzins sogar leicht erhöht

Bank von Japan

Anfang März hat die Bank of Japan das nationale Finanzsystem angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Nun könnte die BoJ nachlegen. In einer außerplanmäßigen Aktion hat die Bank of Japan angeboten, Anleihen von bis zu 200 Milliarden Yen (1,7 Milliarden Euro) zu kaufen, um zusätzliche Liquidität in die Märkte zu pumpen. Die japanische Notenbank hat in der Vergangenheit gar schon Aktien-ETFs aufgekauft.

Bank von England

Die Bank of England verkündete nach einer außerordentlichen Sitzung, dass der britische Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt wird. Sie bietet Banken günstigere Finanzierungsmöglichkeiten und eine Reduzierung der Kapitalpuffer an.

Bank von Australien

Auch die australische Notenbank hat reagiert und den Leitzins auf ein Rekordtief gesenkt. Die Währungshüter drückten den Schlüsselzins von 0,75 Prozent auf 0,5 Prozent, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie abzufedern. Die Australier stellten weitere Zinssenkungen in Aussicht.