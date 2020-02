Coronavirus: Seefracht aus China könnte um 50 Prozent einbrechen

Bald werden schlecht ausgelastete Schiffe eintreffen, danach wird die Zahl der Schiffe sinken, berichtet Till. „In vier bis acht Wochen werden wir Rückgänge spüren.“ Er rechnet mit 50 Prozent weniger ankommender Ladung. Am stärksten Betroffen werden die Pharmabranche, die Elektro-, Auto- und Luftfahrtindustrie sein.

In fünf bis sechs Wochen werde die österreichische Wirtschaft jedoch noch etwas Anderes spüren, sagt Till: „Nämlich, dass wir zu wenig Leercontainer für den Export haben. Österreichs ist hier von den Importen aus Asien abhängig.“ Reedereien könnten das zwar mit Containern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA ausgleichen, doch wäre das nicht lange möglich.

Teurere Exporte

Eine Verknappung der Container würde diese auch verteuern. In fünf bis sechs Wochen werden in Europa 1,6 Millionen Container fehlen, schätzt Till – allerdings nur dann, wenn die Situation in Asien noch länger kritisch bleibt. Sollte sie sich bald entspannen, könne es sogar sein, dass man in Europa wenig bis gar nichts bemerke.