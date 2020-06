Coronakrise: VW produziert ab heute wieder in allen Werken

"Normalerweise haben wir immer einen Plan B", sagte Tostmann im Rahmen eines (virtuellen) Vortrags zum Thema Produktion und Folgen in Zeiten von Corona. Für diesen Fall aber nicht. Innerhalb von 48 Stunden hätten die Werke in Europa zum kompletten Stillstand gebracht werden müssen. Alleine in Deutschland seien infolge dessen 80.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen.