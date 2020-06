Coronakrise verschärft Profitabilitätsproblem der europäischen Banken

Ein niedriges Niveau an faulen Krediten sowie eine gute Liquiditätssituation lassen Europas Banken trotz der Coronakrise derzeit noch recht robust dastehen. An der Eigenkapitalprofitabilität mangelt es dagegen bei einigen Instituten - und die Krise dürfte diese Problematik noch verschärfen, wie aus der jährlichen Bankenstudie des Finanz-Beratungsinstituts zeb hervorgeht.

Was das Institut bereits vergangenes Jahr für die 50 größten europäischen Banken - darunter auch die Erste Group und die Raiffeisen Bank International (RBI) - festgestellt hatte, gilt auch 2020 in der Coronakrise: In Summe sehen die Bankbilanzen deutlich robuster und widerstandsfähiger aus als zu Zeiten der Finanzkrise 2008, die Eigenkapitalrentabilität ist im Schnitt aber eher niedrig. Die Coronakrise trifft die Banken also "in einer Situation, wo zumindest die Profitabilität schon belastet ist", sagte Dirk Holländer, Senior Partner bei zeb in Deutschland, im Gespräch mit der APA.

Die Krise verschärft das Problem nun, denn die derzeit noch gute Kreditrisikolage werde sich in den kommenden Monaten und Jahren deutlich verschlechtern. Je nach Schweregrad des Wirtschaftseinbruchs hat das Institut errechnet, wie stark die Risikovorsorgen ("loan loss provisions/LLP) steigen. Dabei geht das Basisszenario davon aus, dass ein "new normal" mit partiellen Lockdowns bis zu einer medizinischen Lösung in rund 18 Monaten erreicht werden kann. Das schwerere Szenario geht dagegen davon aus, dass weitere Infektionswellen auftreten, weitere Lockdowns nötig sind und sich die wirtschaftliche Normalisierung daher verzögert.