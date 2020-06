US-Notenbank führt das Ende der Zinspolitik herbei

Steigt die Unsicherheit um den Arbeitsplatz, schnallen viele Bürger den Gürtel enger. In Österreich hat sich die Sparquote seit der Corona–Krise auf 13 Prozent fast verdoppelt, in den USA kletterte sie sogar auf 33 Prozent. Aus Perspektive des einzelnen Haushalts ist das eine vernünftige Entscheidung, für die Volkswirtschaft ist es aber fatal, weil im selben Ausmaß, in dem die Sparquote steigt, die Nachfrage von Waren und Dienstleistungen sinkt.

Die konjunkturellen Aussichten trüben sich dadurch also weiter ein, schlimmerenfalls kommt es zu einer Pleitewelle, Kreditausfällen und weiterer Arbeitslosigkeit.

Negativzinsen

Angesichts der Corona–Krise erwachte auch in den USA die Debatte um Negativzinsen. Insbesondere Präsident Donald Trump hat diesen Schritt wiederholt gefordert. Notenbankchef Jerome Powell hat sich bislang dagegen ausgesprochen. Negativzinsen galten als unkonventionell, sind inzwischen aber nicht nur in der Eurozone, sondern beispielsweise auch in Japan und der Schweiz Realität.