Corona-Staatsschulden betragen 4.000 Euro pro Kopf

"Die Krise zeigt, wie wichtig es ist, in guten Zeiten solide zu wirtschaften, um im Notfall genügend Spielraum zu haben“, erklärte dazu Agenda Austria-Ökonom Hanno Lorenz.

Die Agenda Austria argumentiert in diesem Zusammenhang, dass hohe Schulden keine notwendige Begleiterscheinung des Sozialstaats sein müssten. So wären die Schulden pro Kopf in Schweden etwa halb so hoch wie in Österreich. Auch in Dänemark wäre das Niveau etwa um ein Drittel niedriger.